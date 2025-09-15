Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense desembarca em Buenos Aires para enfrentar Lanús

Tricolor joga nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana
O Fluminense chegou em Buenos Aires para mais um desafio na Sul-Americana. Afinal, o Tricolor enfrenta o Lanús, da Argentina, nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), em La Fortaleza, o acanhado estádio do time argentino, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental.

O técnico Renato Gaúcho relacionou 25 jogadores. Contudo, somente 23 vão para o jogo. Contratado para substituir Arias, Santiago Moreno ficou no Rio de Janeiro e não foi relacionado por opção técnica, assim como os volantes Thiago Santo e Otávio. Além deles, o lateral-direito Samuel Xavier e o meia Ganso se recuperam de lesões.

Após poupar os dez titulares de linha na derrota para o Corinthians, o técnico Renato Gaúcho vai colocar força máxima em campo contra o Lanús. Dessa forma, o Fluminense deve ir a campo escalado com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo.

Campeão da Libertadores em 2023 e Recopa em 2024, o Fluminense busca mais um título continental em 2025 para completar sua galeria de troféus. O Tricolor, aliás, pode se tornar o único do Rio de Janeiro campeão das três competições. Em 2009, perdeu a final para a LDU, do Equador. No ano passado, deu o troco nos equatorianos na Recopa.

Relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Laterais: Renê, Guga, Julio Fidelis e Fuentes
Zagueiros: Freytes, Ignácio, Manoel e Thiago Silva
Volantes: Hércules, Nonato, Martinelli, Bernal e Lima
Meias: Lucho Acosta
Atacantes: Keno, Serna, Cano, Soteldo, Canobbio, Everaldo, Riquelme e John Kennedy

