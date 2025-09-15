Flamengo detalha números pelo Brasileirão e exalta Filipe Luís

Rubro-Negro lidera a competição nacional, com 50 pontos, e chama atenção com números defensivos e ofensivos

O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 50 pontos em 22 rodadas. Diante disso, o clube ressaltou a campanha em publicação nesta segunda (15), dia seguinte à vitória sobre o Juventude, no Alfredo Jaconi, quebrando um jejum histórico atuando em Caxias do Sul.

“O Clube de Regatas do Flamengo não é apenas líder da tabela do Campeonato Brasileiro 2025. Os números comprovam a grande fase da equipe rubro-negra dentro de campo, com destaque para o equilíbrio entre eficiência ofensiva e solidez defensiva”, exaltou a publicação do Rubro-Negro.

A equipe de Filipe Luís anotou 47 gols a favor e sofreu apenas 10 gols sofridos, sendo a dona do melhor ataque e da melhor defesa. O trabalho do treinador ganhou destaque pelo clube pelo “equilíbrio entre a eficiência ofensiva e a solidez defensiva”.

A eficiência ofensiva também chama atenção. O clube registra 14,1% de conversão (finalizações vs. gols marcados), acima da média do campeonato, que é de 9,3%. Além disso, o estilo de jogo com marcação alta também aparece nas estatísticas de recuperações de posse no campo de ataque. São 901 no total (41 por jogo).

Por fim, o Flamengo volta a campo contra o Vasco, no domingo (21), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro, assim, pode aumentar ainda mais a numeralhada pela competição.