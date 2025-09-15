Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor do Flamengo explica cenário para renovar com Filipe Luís

José Boto destaca compromisso do treinador com o projeto do Rubro-Negro e também comenta sobre assédio europeu
A diretoria do Flamengo está em tratativas para renovar o contrato com o técnico Filipe Luís. O diretor José Boto afirmou que busca estender o vínculo do treinador por mais duas temporadas. E, assim, mantém conversas com o empresário de Filipe. Além disso, ambas as partes estão confiantes por um desfecho positivo.

“Foi feita uma proposta de renovação a Filipe Luís. Ele sabe disso, está ciente de que queremos continuar com ele, pelo menos por mais uma temporada ou, provavelmente, por mais duas. A proposta foi feita para demonstrar a confiança que tínhamos nele depois da derrota para o Central Córdoba, tanto que isso já aconteceu há algum tempo”, disse José Boto ao “Uol Esporte”.

“Naquela ocasião, ele achou que ainda não deveria responder. Depois, já havia a vontade dele de ficar e a nossa vontade de que permanecesse, então seguimos tratando dessa questão. Até a semana passada, em Portugal, tive uma reunião com o representante dele e conversamos sobre a negociação”, finalizou o dirigente.

Boto também explicou que o contrato atual de Filipe Luís tem multa. No entanto, o dirigente reforçou que o treinador está ligado ao projeto rubro-negro.

“Tem, mas o clube queria ressarcir muito mais do que a multa que o Filipe tem no contrato, mas ele não quis ir. Não queria deixar o projeto, e era um bom clube europeu. Comecei a conversar com o representante dele, e seguimos em conversas para ver quando chegaremos a um acordo”.

Assédio europeu

Recentemente, o técnico Filipe Luís recebeu uma proposta para treinar a equipe do Fenerbahçe, da Turquia. Em coletiva no último domingo, ele confirmou que recursou a oferta. Diante disso, o diretor José Boto afirma que a postura dos clubes europeus não o surpreende.

“Esse assédio não me surpreende. Nós já sabíamos, e não foi isso que acelerou o processo. O agente, por ser muito requisitado e ter bastante trabalho, só conseguiu iniciar as conversas agora”, afirmou.

Com Filipe Luís, o Flamengo é o líder do Brasileirão Betano, com 50 pontos em 22 partidas. Além disso, o Rubro-Negro está nas quartas de final da Copa Libertadores e vai enfrentar o Estudiantes na próxima quinta-feira (18), no Maracanã, pelo jogo de ida.

