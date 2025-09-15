Depay exibe vista de cobertura milionária do hotel onde mora em São Paulo; confira

O quarto do hotel, localizado no bairro Bela Vista, na Zona Central, tem a diária mais cara da Brasil, custando 50 mil dólares, aproximadamente R$ 266 mil.

Já a Penthouse Suite do Rosewood, cobertura onde o jogador vive, tem o valor de R$ 8 milhões por mês, de acordo com a “Itatiaia”. Ou seja, a suíte conta com uma diária de R$ 270 mil. A cobertura possui três pisos, mais de mil metros quadrados e capacidade para oito pessoas.

Depay no Corinthians

Recentemente, Depay completou um ano no Corinthians. Neste período, ele atuou em 52 partidas – sendo 42 como titular, entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Ao todo, marcou 15 gols e contribuiu com 14 assistências, ou seja, soma 29 participações diretas em gols desde que chegou no Timão.

