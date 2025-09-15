Cruzeiro: Leonardo Jardim pode contar com estreia de atacante em confronto contra o Bahia

Em busca de se manter perto do líder Flamengo, Raposa enfrenta o Bahia na Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Keny Arroyo, contratação mais cara do Cruzeiro sob o comando do empresário Pedro Lourenço, pode estrear nesta segunda-feira (15), contra o Bahia, às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

Aliás, o atacante equatoriano que chegou do Besktas, da Turquia, terá uma “força-tarefa”, para facilitar a adaptação em Belo Horizonte. Assim, a mãe do jogador vai morar na cidade, pelo menos, até o fim deste ano. Enquanto o pai vai viver na ponte aérea Equador-Brasil, para ficar perto da família neste período.