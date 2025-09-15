Corinthians confirma lesão de Rodrigo Garro e meia inicia recuperação no CT

Argentino sofreu problema na panturrilha durante aquecimento do Timão antes do duelo contra o Fluminense e preocupa Dorival Júnior / Crédito: Jogada 10

O Corinthians informou nesta segunda-feira (15/9) que o meia Rodrigo Garro foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O problema aconteceu ainda no aquecimento da partida contra o Fluminense, no último sábado (13/9), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão venceu por 1 a 0, mas perdeu o camisa 8 antes mesmo da bola rolar. Em comunicado oficial, o clube destacou que Garro já iniciou o processo de recuperação junto ao departamento de fisioterapia no CT Joaquim Grava.

O argentino tem convivido com problemas físicos desde o início da temporada. No Campeonato Paulista, sofreu com uma tendinopatia patelar no joelho direito, chegou a atuar no sacrifício na fase decisiva e foi peça importante na conquista do título estadual. Após o torneio, precisou se afastar por dois meses para tratar da lesão, retornando apenas no fim de maio. Desde então, o meia não conseguiu manter sequência de jogos. Recentemente, após o duelo contra o Bahia, admitiu dificuldades físicas: “Não estou conseguindo jogar três vezes por semana, meu joelho não está aguentando” revelou. O técnico Dorival Júnior também reconheceu a preocupação com a condição do atleta.