Comentaristas defendem Neymar em atuação na Arena MRV: “Culpa do sintético”

Jogador sofreu uma entorse no tornozelo logo nos primeiros minutos da partida contra o Atlético e criticou gramado sintético / Crédito: Jogada 10

Os comentaristas e ex-jogadores de futebol Denílson e Felipe Melo defenderam o Neymar no programa “Fechamento SporTV”, pela atuação do camisa 10 do Santos no empate por 1 a 1 contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. Segundo Denílson, a entorse que o jogador sentiu, sozinho, logo no primeiro minuto do confronto, aconteceu por conta do gramado sintético do estádio.

“Esse lance do Neymar, da entorse dele ali, é o sintético, você vê que ele apoia, e o pé não vai com o movimento do corpo. Ali pode jogar a culpa no sintético”, disse. Já Felipe Melo foi além. Ele afirmou que por conta desse entorse logo no início da partida, pode ter atrapalhado Neymar na atuação ao longo do jogo, uma vez que poderia estar sentindo dor e ter que apoiar o pé no chão. “Isso pode ter feito ele jogar muito abaixo, cara com dor no tornozelo e tem que apoiar o pé no chão, você imagina”, completou. Neymar ficou na partida até o fim do segundo tempo mesmo após sentir lesão no tornozelo no início do jogo. Ele sentiu a lesão enquanto carregava a bola no campo de ataque, quando virou o pé e caiu sozinho no gramado. O camisa 10 do Peixe optou por continuar no confronto e deixou o campo aos 35 minutos da segunda etapa para entrada de Robinho Jr.

Neymar criticou gramado da Arena MRV Após a partida, o atacante usou as redes sociais para disparar contra o gramado sintético do estádio mineiro. “Comprovado… Sintético é uma merda”, escreveu o camisa 10 do Peixe, em publicação que rapidamente repercutiu entre torcedores e veículos de imprensa.