Botafogo involui com Davide e coloca a vaga na Libertadores-26 em risco

Derrota para o São Paulo, com uma performance abaixo da crítica, escancara o momento preocupante do time alvinegro. Que 2025 acabe logo! / Crédito: Jogada 10

“Botafogo Way” não é piada, como pontuou Paulo Vinícius Coelho para revidar uma cutucada recente de John Textor. O conceito é uma utopia, algo inatingível. Ou seja, existe somente na cabeça do sócio majoritário da SAF do Glorioso. Nem em 2024 houve esta fantasia. O Godfather se escorou em um mito para demitir Renato Paiva após o insucesso nas oitavas de final do Mundial de Clubes, por conta de uma irritação com a trinca de volantes de ofício no meio de campo. Mas Davide Ancelotti, o escolhido para dar vazão aos devaneios do big boss, manteve a formação do antecessor algumas vezes. A última delas, neste domingo (14), no Morumbis, contra o São Paulo, pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Sem juízo de valor e longe de interditar esta estratégia, é óbvio que, logo de cara, desagradou à torcida. E matou Savarino, que chegou a escorregar sozinho no gramado e não construiu nada na derrota para o Tricolor Paulista, com time alternativo, por 1 a 0. Ancelotti não se ajuda Davide Ancelotti entrou no modo “loucura” e assumiu a condição de estagiário do quinto período da faculdade de Educação Física. Os críticos, agora, ganharam o argumento. Com pouquíssimo tempo de carreira e uma vaga na Copa Libertadores para disputar, começou a promover testes, como, por exemplo, Danilo na ponta direita. Na função, o camisa 35, a melhor contratação do scout alvinegro, desperdiçou passes, posse de bola e inversões. Incoerente, o Botafogo foi um catado constrangedor de atletas em campo, sem nenhuma organização, pelas mãos do jovem comandante italiano. Parecia que os futebolistas nunca haviam se encontrado, tamanho o nível de desconexão entre eles. Tanto que o líder de desarmes foi o centroavante Chris Ramos, e o time, sem criatividade, não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo. A equipe, de fato, piorou.