Zago sobre Ancelotti: “Espero que a gente consiga conquistar o Mundial”

A Seleção Brasileira vive momento diferente, se classificou em quinto nas Eliminatórias, mas Zago espera crescimento com Ancelotti

O técnico Antônio Carlos Zago, no entanto, espera um bom rendimento do elenco brasileiro na maior competição de futebol do planeta. Em conversa com o podcast “Cara a Cara”, do canal Voz do Esporte, o treinador ressaltou que espera um desempenho satisfatório.

A Seleção Brasileira passa por um momento de reestruturação. Atualmente, a situação do time canarinho é de classificação para a Copa do Mundo de 2026 na quinta colocação, o pior desempenho de sua história.

“E agora a gente não passa por uma fase grande, mas sempre tem algum que pode trabalhar, o Renato está crescendo bastante. Temos treinadores brasileiros que podem dirigir, mas essa foi uma escolha da CBF aprovada pela imprensa, acredito que estamos em boas mãos, espero que a gente consiga conquistar o mundial”, salientou.

Zago também falou sobre os técnicos estrangeiros. Ele acredita no potencial dos brasileiros, mas entende a escolha por Carlo Ancelotti.

“Em relação a estrangeiros, acho que é o treinador que mais se encaixa em trabalho para brasileiros. Jogou com brasileiros, treinou vários brasileiros, eu o conheço um pouco, é inteligência, é culto, acredita no povo brasileiro, no futebol brasileiro. A gente compara com o futebol argentino, e por lá sempre tem argentinos, mesmo no momento ruim talvez dos técnicos da argentina sempre foi mantido um treinador argentino”, finalizou.