Vasco x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Cruz-Maltino busca se afastar da zona do rebaixamento e para isso precisa vencer em casa, o que não acontece desde maio
Depois da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o Vasco volta à missão de se afastar da zona do rebaixamento. Neste domingo (14), o Cruz-Maltino enfrenta o Ceará, às 20h30, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o jogo, ao vivo, a partir de 19h. Eduardo Rizzati narra. Deyvid Xavier comenta a partida. Pedro Rigoni, por fim, ficará com as reportagens.

