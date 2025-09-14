Lanterna, Sport, nos acréscimos, apronta para cima do Bragantino

Lanterna, Sport, nos acréscimos, apronta para cima do BragantinoVitória deixaria o time paulista a dois pontos da zona de classificação para a Libertadores. Mas Lacerda estragou a festa
O Red Bull Bragantino empatou com o Sport por 1 a 1, na manhã deste domingo (14), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Sasha, de pênalti, no segundo tempo, colocou os anfitriões na frente. Nos acréscimos, porém, Lacerda jogou água no chope do Massa Bruta.
A vitória deixaria o Bragantino na porta do G6 do Brasileirão. Agora, porém, o time tem 31 e fica somente na oitava colocação. Já o Sport segue condenado ao rebaixamento e na última posição. Mas salvou a honra neste fim de semana e foi para 11 pontos.
Gol do Bragantino não saiu por um triz
Um primeiro tempo para lá de movimentado no interior paulista. O Bragantino teve mais volume de jogo e, assim, criou as grandes oportunidades do embate. Em uma única jogada, por exemplo, Barbosa e Gabriel acertaram a trave do goleiro Gabriel, que ainda salvou o Sport antes do apito final. O time paulista, aliás, desempenhou um futebol daquele que o colocou na parte alta da tabela, algo que o torcedor local sentia muita falta. O Leão da Praça da Bandeira, por sua vez, demorou mais para jogar. Quando subiu a marcação, teve uma oportunidade clara. Lacerda arrematou, e Guzmán se atirou para salvar a cidadela anfitriã.
Pênalti polêmico e gol no fim
A pressão do Bragantino, enfim, surtiu efeito. Porém, com um pênalti que gerou muito debate no duelo da manhã. Mendes subiu ao ataque, recebeu um toque de Léo Pereira e caiu. O árbitro Anderson Daronco, alertado pelo assistente, assinalou a penalidade máxima. Depois de muita reclamação dos jogadores do Sport, Sasha tirou de Gabriel e inaugurou o score no Cícero de Souza Marques. Vantagem importante para desestabilizar ainda mais o adversário. O Leão da Praça da Bandeira, contudo, colocou quatro atacantes. A ousadia foi compensada no fim, quando Lacerda, após bate-rebate, empatou.
BRAGANTINO 1×1 SPORT
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data e hora: 14 de setembro de 2025 (domingo), às 11h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Mendes (Hurtado, 39’/2ºT), Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Ramires (Fernandes, 21/2ºT), Gabriel e Jhon Jhon; Laquintana (Mosquera, 21’/2ºT), Sasha (Vinicinho, 39’/2ºT) e Barbosa (Fernando, 27/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.
SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan, 14’/2ºT), Thyere, Menezes e Victor Hugo (Kevyson, 17’/2ºT); Zé Lucas (Matheusinho, Intervalo), Pedro Augusto (Romarinho, 34’/2ºT), Riviera e Lucas Lima; Lacerda e Léo Pereira (Barletta, 14’/2ºT). Técnico: Daniel Paulista.
Gols: Sasha, 1o’/2ºT (1-0); Lacerda, 48’/2ºT (1-1)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartão Amarelo: Gabriel, Guzmán (RBB); Pedro Augusto, Lucas Lima, Menezes (SPT)
Cartão Vermelho:
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente