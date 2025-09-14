Garro vira preocupação no Corinthians e pode ser desfalque contra o Sport

Dorival admite que situação do meia preocupa para a sequência dpo Brasileirão; ele passará por exames na reapresentação do elenco alvinegro / Crédito: Jogada 10

Cortado do banco de reservas do Corinthians ainda durante o aquecimento para o duelo contra o Fluminense por conta de dores na panturrilha direita, Rodrigo Garro passou a ser dúvida para a sequência do Brasileirão. O meia será submetido a exames na reapresentação do elenco na segunda-feira (15). “É difícil, mensurar dor é difícil. Mas não foi nada relacionado ao joelho. Se não me falha a memória, foi na panturrilha direita. Primeiro vamos fazer a avaliação para ter uma ideia de o que aconteceu”, explicou o técnico Dorival Júnior .

No começo desta temporada, Garro foi acometido por uma tendinopatia patelar no joelho direito e precisou ficar fora da equipe por algumas partidas no Campeonato Paulista. Entretanto, voltou a jogar no sacrifício já na reta decisiva do torneio e colaborou para o título alvinegro. Após a conquista estadual, Garro iniciou retomou o tratamento e se ausentou dos gramados por dois meses. Ele só ficou à disposição de Dorival no final de maio. Visivelmente longe de sua condição técnica ideal, o meio-campista revelou após o duelo contra o Bahia que não conseguia atuar em três jogos por semana, visto que seu joelho “não estava aguentando”. “Nossa preocupação com ele é grande, tanto é que estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja em campo na maior parte do tempo, em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, ele fatalmente iniciará no banco de reservas, assim como temos feito com a grande maioria dos jogadores. É impossível, às vezes, colocar jogos em sequência como fizemos quarta e sábado, a recuperação é curta”, afirmou Dorival.