Flamengo bate o Juventude e segue isolado na ponta do Brasileirão

Flamengo bate o Juventude e segue isolado na ponta do BrasileirãoUruguaio marcou seu 13º gol no Brasileirão e Mengão mantém diferença de quatro pontos para o Palmeiras na liderança
O Flamengo segue isolado na liderança da tabela do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (14), o Rubro-Negro bateu o Juventude por 2 a 0 na Serra Gaúcha. Arrascaeta, pela 13ª vez no Brasileirão, e Emerson Royal marcaram os gols da vitória.
A partida ficou marcada por uma grande pressão ofensiva rubro-negra. O Flamengo conseguiu se postar quase sempre no campo de ataque, mesmo tendo poucas oportunidades ao longo do confronto. Já o Juventude pouco conseguiu assustar.
Líder, o Mengão chegou aos 50 pontos e agora foca na Libertadores, onde encara o Estudiantes, no Maracanã, no meio da semana. Já o Jaconero segue na zona de rebaixamento, com 21 pontos na 18ª colocação, e vai visitar o Mirassol na próxima rodada.
Arrascaeta mais uma vez!
A partida começou com um domínio absoluto do Flamengo. Os visitantes ficaram mais no ataque e pressionavam os Jaconeros. Entretanto, o Rubro-Negro só conseguiu finalizar com perigo depois dos 20 minutos, quando Samuel Lino recebeu na esquerda, tirou a marcação e chutou cruzado para fora.
Só que a pressão rubro-negra deu resultado e quando a bola foi no alvo, entrou. Saúl recebeu no meio, girou e cruzou para Arrascaeta, que subiu livre na área para marcar. O Mengão seguiu em cima até o intervalo, mas não teve oportunidades para ampliar o placar.
Flamengo amplia e segue amplia vantagem na liderança
O Juventude tentou equilibrar mais as ações na segunda etapa e apareceu mais no campo de ataque no segundo tempo. Porém, era o Flamengo quem criava as melhores oportunidades. Luiz Araújo recebeu belo passe de Danilo e finalizou para a defesa de Jandrei. Depois, o goleiro jaconero encaixou um chute de Arrascaeta da entrada da área.
O Mengão teve boas oportunidades já na reta final para ampliar. Saúl subiu dentro da área e mandou por cima do gol. Depois, Arrascaeta cobrou falta da meia-lua e acertou o travessão. Já nos últimos minutos, Allan cruzou na área e Emerson Royal apareceu no segundo pau para subir mais alto e cabecear para fazer o segundo.
JUVENTUDE 0 x 2 FLAMENGO
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data-Hora: 14/9/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Público Total: 15.204 torcedores
Renda: R$ 748.973,00
Gols: Arrascaeta, 30’/1ºT (0-1); Emerson Royal, 41’/2ºT (0-2)
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga, 14’/2ºT), Luan Freitas, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Jadson (Lucas Fernandes, 14’/2ºT), Caíque, Mandaca e Nenê (Matheus Babi, 14’/2ºT); Rafael Bilu (Gabriel Verón, intervalo) e Gabriel Taliari (Gilberto, 37’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl, Allan, Arrascaeta (Wallace Yan, 39’/2ºT); Luiz Araújo (Carrascal, 32’/2ºT), Samuel Lino (Everton Cebolinha, 39’/2ºT) e Pedro (Plata, 19’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões Amarelos: Rafael Bilu, Gabriel Taliari e Ênio (ECJ); Ayrton Lucas e Luiz Araújo (CRF)