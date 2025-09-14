Davide Ancelotti explica mudanças e assume culpa por derrota do Botafogo

Técnico mandou a campo um time com três volantes e Danilo atuando na ponta direita em revés para o São Paulo, no Morumbis / Crédito: Jogada 10

A escalação do Botafogo para enfrentar o São Paulo surpreendeu. A aposta do técnico Davide Ancelotti, entretanto, não deu certo e viu a derrota para o Tricolor por 1 a 0, neste domingo (14), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador explicou a utilização do volante Danilo como um ponta-direita. “A ideia de escalar três volantes foi primeiro pela falta de ponta direita que temos, porque Álvaro (Montoro) eu não considero que esteja preparado para jogar um jogo com a intensidade de hoje. Santi tem um processo de gripe, então precisava de um ponta jogando dentro do campo, Danilo já fez isso na Premier League com o Forest. A ideia era um ponta direita jogando por dentro, Vitinho um pouco mais no corredor lateral, como sempre fazemos. Nos últimos dois treinos, falei com ele, não tinha muita energia. Certamente estará no jogo contra o Mirassol, vai voltar”, disse o treinador em coletiva.

Davide Ancelotti, aliás, assumiu a responsabilidade pela desorganização do Alvinegro no Morumbis, especialmente no primeiro tempo. “Toda. Significa que não consigo transmitir neste momento essa continuidade que precisamos. Psicologicamente o time tem que estar mais tranquilo quando acontece algo negativo. Eu tenho que transmitir essa tranquilidade também. O banco tem que transmitir isso em geral, todos. Seguramente tenho toda responsabilidade. Nunca vou dar responsabilidade aos meus jogadores”, ressaltou. Com o resultado, o Botafogo se mantém com 35 pontos na tabela do Brasileirão. Os resultados da 23ª rodada fizeram o Alvinegro cair da quinta para a sexta posição. O próximo compromisso é o jogo atrasado da 12ª rodada, diante do Mirassol, na próxima quarta-feira.