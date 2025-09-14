Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cuesta estreia no Vasco com gol. Mas lamenta empate em “erro de comunicação”

Cuesta estreia no Vasco com gol. Mas lamenta empate em “erro de comunicação”

Zagueiro colombiano entra no segundo tempo e faz um gol. Contudo, vê um erro generalizado da defesa dar a chance de emate ao Ceará: 2 a 2
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O zagueiro colombiano Carlos Cuesta fez a sua estreia no Vasco neste domingo, 14/9. Entrou aos 19 minutos do segundo tempo  do jogo com o Ceará no lugar de Lucas Freitas.  E por muito pouco não saiu como o grande herói em São Januário, neste duelo pela 23ª rodada do Brasileiro. Afinal, aos 34 minutos do segundo tempo, escorando com categoria um cruzamento da direita de Andrés Gomez, fez o gol que colocou 2 a 1 no placar. Parecia uma vitória certa. Mas no fim da partida, em erro indesculpável da defesa, incluindo ele no lance, deu a chance para o Ceará empatar o jogo.

“Levamos um gol no fim por falta de comunicação e perdemos dois pontos que não poderíamos perder nunca”, disse.

Sobre a sua estreia, Cuesta disse que a alegria pelo primeiro jogo e primeiro gol perdeu um pouco do brilho:

“Foi emocionante estrear e fazer um gol, mas empatar como empatamos apagou um pouco a minha estreia.”

Se o Vasco vencesse, ultrapassaria três rivais diretos: Grêmio e Atlético-MG. Mas parou nos 23 pontos, apenas um à frente do Z-4. E na próxima rodada a pedreira é maior: enfrentar o arquirrival Flamengo, líder com 50 pontos, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar