Cuesta estreia no Vasco com gol. Mas lamenta empate em “erro de comunicação”

Zagueiro colombiano entra no segundo tempo e faz um gol. Contudo, vê um erro generalizado da defesa dar a chance de emate ao Ceará: 2 a 2

O zagueiro colombiano Carlos Cuesta fez a sua estreia no Vasco neste domingo, 14/9. Entrou aos 19 minutos do segundo tempo do jogo com o Ceará no lugar de Lucas Freitas. E por muito pouco não saiu como o grande herói em São Januário, neste duelo pela 23ª rodada do Brasileiro. Afinal, aos 34 minutos do segundo tempo, escorando com categoria um cruzamento da direita de Andrés Gomez, fez o gol que colocou 2 a 1 no placar. Parecia uma vitória certa. Mas no fim da partida, em erro indesculpável da defesa, incluindo ele no lance, deu a chance para o Ceará empatar o jogo.

“Levamos um gol no fim por falta de comunicação e perdemos dois pontos que não poderíamos perder nunca”, disse.

Sobre a sua estreia, Cuesta disse que a alegria pelo primeiro jogo e primeiro gol perdeu um pouco do brilho:

“Foi emocionante estrear e fazer um gol, mas empatar como empatamos apagou um pouco a minha estreia.”

Se o Vasco vencesse, ultrapassaria três rivais diretos: Grêmio e Atlético-MG. Mas parou nos 23 pontos, apenas um à frente do Z-4. E na próxima rodada a pedreira é maior: enfrentar o arquirrival Flamengo, líder com 50 pontos, no Maracanã.