Com dois do “reserva” Raphinha, Barcelona atropela Valencia no Espanhol: 6 a 0

Atacante brasileiro, castigado por atraso em treino, entra somente no segundo tempo e se torna um dos destaques da goleada dos catalães

O modesto Estádio Johan Cruyff, que fica dentro do CT e tem capacidade para apenas 6 mil torcedores, recebeu a partida, visto que o Camp Nou, segue em reformas. Fermín López, Raphinha e Lewandowski anotaram ddois gols cada.

O Barcelona fez a festa da torcida em seu primeiro jogo como mandante nesta edição do Campeonato Espanhol. Sem dar chances ao Valencia, o time catalão fez impiedosos 6 a 0 com direito a um segundo tempo avassalador que teve cinco gols neste domingo (14), pela quarta rodada.

Com o amplo resultado em casa, o Barça chega a dez pontos e ocupa a vice-liderança, ainda dois pontos atrás do Real Madrid, que também venceu na rodada. O Valencia, por outro lado, ocupa a 14ª colocação, estacionado nos quatro somados.

O jogo

O Barcelona impôs desde o começo um grande volume de jogo e esteve sempre próximo de balançar a rede. Contudo, depois de uma boa largada, o time da casa diminuiu um pouco o ritmo na metade da etapa. Até que o atacante Ferrán Torres recebeu lançamento no meio e, com um toque de primeira, deixou o meia Fermín López sozinho para abrir o placar em um chute cruzado. A defesa do Valencia teve muito trabalho para segurar as demais investidas do Barça até o fim da etapa, mas conseguiu fazer uma grande quantidade de cortes.

Decidido a confirmar o triunfo, o Barcelona retornou avassalador do intervalo. Em uma segunda etapa que teve início em ritmo alucinante, os donos da casa não perdoaram. Ferrán Torres acertou a trave logo no começo, mas depois disso a porteira abriu de vez. Aos oito minutos, Raphinha – que entrou no segundo tempo como castigo por atraso em treino – ampliou, e aos dez, Fermín López deixou o segundo dele na noite, colocando o 3 a 0 no placar diante de um domínio completo.

Raphinha, assim como López, chegou ao doblete em finalização forte após a defesa valenciana se atrapalhar em um corte. Mas ainda havia espaço para um terceiro protagonista: Lewandowski, outro a entrar na etapa final, não deixou por menos e juntou-se à dupla ao carimbar dois gols para fechar a conta em 6 a 0.