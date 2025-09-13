Vitor Roque celebra primeiro hat-trick pelo Palmeiras: ”Pedi um gol, veio três”

Atacante marcou três vezes na vitória do Verdão contra o Internacional. Andreas Pereira também celebrou vitória e estreia / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras teve uma tarde de gala no Allianz Parque neste sábado (13/9), ao golear o Internacional por 4 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão chegou aos 46 pontos, subindo para a segunda colocação e mantendo viva a caça ao líder Flamengo. O grande nome do jogo foi Vitor Roque, autor de um hat-trick O jovem atacante não escondeu a emoção ao marcar três vezes com a camisa alviverde. Aliás, o hat-trick saiu ainda no primeiro tempo do embate.

“Muito feliz. Agradecer a Deus. Estava agradecendo pelo gol, de joelhos, e falei que foi melhor do que eu imaginava. Tinha pedido um gol. Deus me surpreendeu logo com três. Estou muito feliz, agradecer pela oportunidade de fazer três gols. Estamos trabalhando, tivemos tempo para trabalhar na Data Fifa”, disse ainda no intervalo da partida. No fim do jogo, entretanto, Vitor Roque voltou a reforçar a importância do momento especial. “Muito feliz, somente agradecer a Deus pelos gols. Deus tem me sustentado. Foi o hat-trick perfeito. Um de direita, um de esquerda e um de cabeça”, concluiu. Andreas Pereira também celebra vitória e estreia no Palmeiras Além do atacante, outro estreante também saiu de campo satisfeito. Afinal, Andreas Pereira, recém-contratado, valorizou o triunfo e o carinho recebido pela torcida.