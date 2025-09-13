Juventude x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos opostos, equipes se enfrentam neste domingo (14), às 16h, no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Em posições opostas na tabela, Juventude e Flamengo se enfrentam no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time Jaconero quer sair da zona de rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro busca ampliar ainda mais a diferença na liderança da competição. Para os mais superticiosos, o Flamengo não vence o Juventude no Alfredo Jaconi há mais de 27 anos. O que pode ajudar os ânimos dos jogadores da equipe gaúcha. Entretanto, o time de Filipe Luís se encontra como terceiro melhor visitante neste Campeonato Brasileiro.

Onde assistir A partida entre Juventude e Flamengo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, pela Amazon Prime (Streaming). Como chega o Juventude O Juventude entra em campo com pensamento somente na vitória. Se conquistar os três pontos, o Papo consegue sair da zona de rebaixamento. No momento, o clube acupa a 18ª posição na tabela com 21 pontos, apenas um atrás do Santos, primeiro time fora do Z-4. No entanto, o técnico Thiago Carpini tem alguns desfalques. O volante Daniel Giraldo e o meia-atacante Emerson Batalla estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Ênio e Nenê ‘brigam’ pelo lugar do colombiano. Na abertura do meio-campo, Jadson e Caíque são os titulares. Além disso, o zagueiro Abner também é baixa por conta de uma lesão muscular na coxa. Luan Freitas deve ser utilizado em seu lugar. Wilker Ángel, que retorna da Seleção Venezuela, completa o setor. Por fim, os novos contratados podem fazer estreia. O volante Juan Sforza e o atacante Negueba devem estar entre os relacionados para a partida. Os dois tendem a começar no banco de reservas.

Como chega o Flamengo Em situação bem diferente, o Flamengo soma 47 pontos na liderança da competição. Na vice-liderança, o Cruzeiro soma 44 pontos e vai enfrentar o Bahia somente na segunda-feira. O time rubro-negro também chega com desfalques e incertezas. O volante Jorginho está com uma dor no músculo posterior da coxa esquerda e deve ficar fora. Além dele, Varela voltou da seleção uruguaia com uma pubalgia e é dúvida. Gonzalo Plata também será desfalque no duelo contra os gaúchos. O jogador ficou na academia e acompanhado do departamento médico na sexta-feira. Por sua vez, Bruno Henrique segue suspenso e aguarda um efeito suspensivo, porém ainda é incerto. Alex Sandro avançou na recuperação da lesão na panturrilha esquerda, mas ainda com a fisioterapia. A tendência é que o lateral só volte para o jogo contra o Estudiantes. Por outro lado, Arrascaeta, Viña, Carrascal e Samuel Lino treinaram e ficam à disposição do treinador. Por fim, na zaga, Danilo assume a vaga de Léo Ortiz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.