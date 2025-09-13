Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventude x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos opostos, equipes se enfrentam neste domingo (14), às 16h, no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Brasileirão
Em posições opostas na tabela, Juventude e Flamengo se enfrentam no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time Jaconero quer sair da zona de rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro busca ampliar ainda mais a diferença na liderança da competição.

Para os mais superticiosos, o Flamengo não vence o Juventude no Alfredo Jaconi há mais de 27 anos. O que pode ajudar os ânimos dos jogadores da equipe gaúcha. Entretanto, o time de Filipe Luís se encontra como terceiro melhor visitante neste Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

A partida entre Juventude e Flamengo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, pela Amazon Prime (Streaming).

Como chega o Juventude

O Juventude entra em campo com pensamento somente na vitória. Se conquistar os três pontos, o Papo consegue sair da zona de rebaixamento. No momento, o clube acupa a 18ª posição na tabela com 21 pontos, apenas um atrás do Santos, primeiro time fora do Z-4.

No entanto, o técnico Thiago Carpini tem alguns desfalques. O volante Daniel Giraldo e o meia-atacante Emerson Batalla estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Ênio e Nenê ‘brigam’ pelo lugar do colombiano. Na abertura do meio-campo, Jadson e Caíque são os titulares. Além disso, o zagueiro Abner também é baixa por conta de uma lesão muscular na coxa. Luan Freitas deve ser utilizado em seu lugar. Wilker Ángel, que retorna da Seleção Venezuela, completa o setor.

Por fim, os novos contratados podem fazer estreia. O volante Juan Sforza e o atacante Negueba devem estar entre os relacionados para a partida. Os dois tendem a começar no banco de reservas.

Como chega o Flamengo

Em situação bem diferente, o Flamengo soma 47 pontos na liderança da competição. Na vice-liderança, o Cruzeiro soma 44 pontos e vai enfrentar o Bahia somente na segunda-feira. O time rubro-negro também chega com desfalques e incertezas.

O volante Jorginho está com uma dor no músculo posterior da coxa esquerda e deve ficar fora. Além dele, Varela voltou da seleção uruguaia com uma pubalgia e é dúvida. Gonzalo Plata também será desfalque no duelo contra os gaúchos. O jogador ficou na academia e acompanhado do departamento médico na sexta-feira. Por sua vez, Bruno Henrique segue suspenso e aguarda um efeito suspensivo, porém ainda é incerto.

Alex Sandro avançou na recuperação da lesão na panturrilha esquerda, mas ainda com a fisioterapia. A tendência é que o lateral só volte para o jogo contra o Estudiantes. Por outro lado, Arrascaeta, Viña, Carrascal e Samuel Lino treinaram e ficam à disposição do treinador. Por fim, na zaga, Danilo assume a vaga de Léo Ortiz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

JUVENTUDE x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data-Hora: 14/9/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Onde assistir: Amazon Prime (streaming)
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Caíque, Mandaca e Ênio (Nenê); Gabriel Veron e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz (Jorginho), Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Rafael Traci (SC)

