Bruno Henrique consegue efeito suspensivo e é liberado para jogar pelo Flamengo no Brasileirão

STJD suspendeu a decisão que deixava o atacante fora de campo por 12 jogos e caso agora vai para o Pleno do Tribunal

Bruno Henrique enfrenta a denúncia de que agiu de propósito para tomar um cartão amarelo e, assim, beneficiar apostadores. Foi em 2023, num jogo contra o Santos, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva deferiu o pedido do Flamengo e Bruno Henrique está livre – por enquanto – para voltar a jogar no Brasileirão. O clube rubro-negro havia entrado com recurso pedindo efeito suspensivo da decisão tomada pela Justiça Desportiva no dia 4/9. Afinal, após julgamento de mais de oito horas, o atacante recebeu 12 partidas de suspensão no Brasileirão, além de multa de R$ 60 mil.

Com a decisão do STJD, a suspensão de Bruno Henrique deixa de valer até que haja uma avaliação do caso pelo Pleno do Tribunal. Desse modo, o Flamengo divulgou uma nota afirmando que o atleta está em “plena condição de jogo”.

A acusação contra Bruno Henrique vem tendo grande repercussão. Ele foi condenado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que menciona “atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida”. Porém, foi absolvido da acusação do artigo 243 (atuar, deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende). Bruno Henrique pegou a pena mínima. A máxima chegaria ao prazo de dois anos.

O ex-árbitro Edílson Pereira de Carvalho, banido do futebol no escândalo da Máfia do Apito em 2005, contestou decisões recentes do STJD em supostos casos de manipulação no futebol. E mencionou Bruo Henrique, criticando a “leveza” da decisão.

“Para mim, ele teria que ser banido. Banido”, opinou.