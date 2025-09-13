Atlético-MG x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Santos medem forças neste domingo (14/9), às 16h, na Arena MRV, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca uma recuperação na temporada, já que vem de três derrotas seguidas na competição e ainda foi eliminado na Copa do Brasil para o arquirrival Cruzeiro. Já o Peixe também vem de três partidas sem vencer e está muito próximo da zona de rebaixamento. Assim, o triunfo é essencial para fugir do Z-4.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG chega para o confronto baqueado com a eliminação na Copa do Brasil nas quartas de final. Tanto na ida, na Arena MRV, quando na volta, o Galo perdeu por 2 a 0 e foi despachado pelo Cruzeiro. Além disso, no Brasileirão, o time mineiro vem de uma derrota para o Vitória, fora de casa. Assim, somando esse resultado, a equipe vive uma sequência de três reveses consecutivos na competição e atualmente ocupa a 14ª posição com 24 pontos, a dois de distância da zona de rebaixamento. Contudo, para o duelo contra o Santos, o técnico Jorge Sampaoli segue tendo o desfalque de Bernard, Cadu, Patrick, Renzo Saravia e Ruan, todos no departamento médico.

Como chega o Santos

Já o Santos chega para o duelo após quase duas semanas sem entrar em campo por conta da Data Fifa. A última partida do Peixe no Campeonato Brasileiro foi o empate em 0 a 0 com o Fluminense, na Vila Belmiro, no dia 31 de agosto. Crítico ferrenho à grama artificial, Neymar vem treinando normalmente com o restante do elenco. Assim, a expectativa é que o astro seja relacionado e comece o jogo como titular. Contudo, para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá um desfalque de peso. Afinal, o meia-atacante Benjamín Rollheiser está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, o volante Willian Arão segue fora com problemas na panturrilha e vive situação delicada dentro do clube. O zagueiro João Basso pode retornar após se recuperar de lesão. Por fim, os reforços Adonis Frías, Lautaro Díaz e Victor Hugo podem estrear.

ATLÉTICO-MG X SANTOS

23° rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 14/09/2025, às 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Rincón e Zé Rafael; Neymar, Guilherme e Caballero; Tiquinho Soares. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Wagner Reway (SC)