Willian Arão vira incógnita e Santos não descarta rescisão contratual

Contratado para ser titular, volante enfrenta dores persistentes, divergências internas e pode ter seu vínculo encerrado com o Peixe / Crédito: Jogada 10

O Santos convive com um enigma chamado Willian Arão. Desde que foi anunciado e começou a treinar no CT Rei Pelé, em 1º de julho, o volante de 33 anos praticamente não entrou em campo. Ele soma apenas sete minutos disputados em 70 dias com a camisa alvinegra, todos na vitória sobre o Flamengo, na Vila Belmiro. Arão chegou já com um desconforto na panturrilha, inicialmente tratado como algo simples. No entanto, após a estreia, os exames apontaram um edema. Em teoria, a recuperação seria rápida, mas as dores persistiram e o jogador não conseguiu realizar treinos completos em sequência.

O planejamento do Santos era contar com ele diante do Atlético-MG, mas a comissão médica novamente vetou a utilização. Agora, o volante foi liberado para iniciar atividades com bola, mas, se a tentativa fracassar mais uma vez, o clube pode avaliar a rescisão contratual. Bastidores turbulentos no Santos Nos corredores da Vila, a situação já é vista como um impasse. Pessoas ligadas ao atleta afirmam que ele se sente “mal avaliado” pelo departamento médico e por isso contratou um fisioterapeuta particular. Já dentro do clube, há quem questione a postura de Arão, alegando que o volante não apresenta lesão constatada, mas insiste em relatar apenas uma “sensibilidade” muscular. Esse atrito, descrito por funcionários como uma “espécie de guerra fria”, incomoda até mesmo os companheiros de elenco, que já comentam sobre o tema nos bastidores. Oficialmente, porém, tanto Arão quanto o chefe do departamento de saúde, Rodrigo Zogaib, evitam se manifestar. Tentativas de apaziguar A única fala pública até aqui partiu do diretor de futebol, Alexandre Mattos. Ele elogiou a postura do atleta, disse se tratar de um “edema raro” e afirmou que Arão chegou a se colocar à disposição para enfrentar o Fluminense. O dirigente projetou o retorno contra o Atlético-MG, mas a previsão não se confirmou.