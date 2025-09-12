Ranking do Brasileirão: Os clubes com mais pontos desde 2021

Nas últimas quatro temporadas da Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, Flamengo e Atlético acirraram disputa. Diante disso, a Sportsvalue fez um levantamento dos clubes que mais pontuaram desde 2021. O clube alviverde está na liderança, com 333 pontos. Logo atrás, o Rubro-Negro aparece com 316 e o Galo na terceira posição soma 279. Para fechar o “G4”, o Internacional conquistou 268 até o momento. O ranking leva em consideração os jogos desde o início da competição de 2021 até a última rodada da atual edição, antes da pausa para a Data Fifa.

Aliás, as equipes que sagraram-se campeãs foram o Palmeiras, em 2022 e 2023, e o Atlético-MG, que venceu a edição de 2021. O Internacional, portanto, chegou ao vice-campeonato em 2022. Mesmo sem conquistar a competição no período, somou mais pontos que clubes como o Botafogo (campeão em 2024). O Glorioso, entretanto, está na 10ª colocação, com 231.