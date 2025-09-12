Marlon Freitas pede desculpas à torcida do Botafogo após eliminação

Capitão revela estar "doendo muito" a queda da Copa do Brasil em pleno Nilton Santos para o Vasco, nesta quinta (11/9)

Capitão do Botafogo, o volante Marlon Freitas falou sobre a eliminação em casa para o Vasco nesta quinta-feira (11/9) , em jogo válido pela Copa do Brasil. Pedindo desculpas ao torcedor, o camisa 17 lamentou a queda em pleno Nilton Santos e escapada de mais um título na temporada.

“Difícil. Acho que a gente merecia a classificação pelo nosso volume de jogo, pela nossa intensidade. Conseguimos colocar um ritmo muito forte durante a partida. Mas infelizmente a gente não conseguiu o objetivo. Mais uma competição que a gente deixa escapar. Como eu falei, é seguir, assumir as responsabilidades. Acho que tem muito campeonato ainda pela frente”, analisou à reportagem do SporTV na saída do gramado.

Freitas seguiu, pedindo desculpas ao torcedor do Botafogo. Ele relembrou, porém, do importante jogo contra o São Paulo, no domingo (14/9), fora de casa, pelo Brasileirão.

“A gente sabe que há dificuldade, sabe que é difícil. Mas a gente precisa lutar, precisa seguir, pedir desculpa ao torcedor. A gente tentou, lutamos até o final. Vai doer, tá doendo. Mas domingo já tem um jogo difícil. E a gente precisa virar a chave mais rápido possível”, afirmou o capitão.