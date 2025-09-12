Léo Jardim, Vasco, explica estratégia nas defesas de pênaltis: ‘Intuição, estudo e jogo mental’

Arqueiro defende cobrança de Alex Telles e, mais uma vez, ajuda o Cruz-Maltino a avançar, agora para a semifinal da Copa do Brasil-2025 / Crédito: Jogada 10

Herói de mais uma classificação do Vasco pela Copa do Brasil, nos pênaltis, o goleiro Léo Jardim levou a melhor sobre Alex Telles, do Botafogo, na disputa e foi decisivo para a equipe carioca. Nesse sentido, o jogador que sofreu o gol do lateral durante os 90 minutos, explicou a estratégia para ser tão eficiente no fundamento e ajudar o Cruz-Maltino a avançar no torneio nacional. “É, então, aí que entra a intuição, o estudo. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do batedor porque ele poderia, como ele já tinha batido um, mudar o canto, ou bater no mesmo. Então a gente tem que tentar induzir de alguma forma, tentar fazer alguma leitura e acreditar naquilo que a gente define junto com a preparação de goleiros, com o professor Leandro e o professor Frank. Então é muito a intuição, o estudo que a gente faz ali e é um jogo mental do goleiro com o batedor”, disse.