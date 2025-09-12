Garro encerra jejum de seis meses com gol e busca sequência no Corinthians

Argentino marcou contra o Athletico-PR após conviver com dores no joelho, mas soma apenas dois gols em 2025 / Crédito: Jogada 10

O gol de Rodrigo Garro na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, teve peso maior do que apenas abrir caminho para a classificação. Afinal, o tento encerrou um jejum do jogador de seis meses sem balançar as redes. Além disso, marcou um respiro em uma temporada em que o meia argentino tem convivido com dores persistentes no joelho direito. A última vez que Garro havia marcado foi em 9 de março, contra o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista. De lá para cá, foram 17 jogos sem gols, com apenas três assistências. Em 2025, soma 26 partidas, dois gols e cinco passes decisivos. Números bem abaixo do desempenho de 2024, quando registrou 13 gols e 14 assistências em 62 jogos.

O problema físico tem sido determinante. Desde o fim da temporada passada, Garro sofre com tendinite patelar no joelho direito, que o obrigou a duas paradas médicas neste ano. Em março, após conquistar o título paulista, chegou a viajar para a Espanha, onde passou por um tratamento especializado, retornando somente em junho. Mesmo assim, ainda sente incômodos em sequências intensas de jogos e, por isso, valorizou a recente pausa do Brasileirão pela Data Fifa. “Foi importante para mim, para todos. A gente vinha de uma sequência de muitos jogos, parada para descansar. Estamos felizes, estamos em um bom caminho” , disse o meia, após a vitória sobre o Athletico. Garro agora quer foco total do Corinthians no Brasileiro Com as semifinais da Copa do Brasil marcadas apenas para dezembro, o Corinthians volta a focar no Brasileirão, onde ocupa a 12ª posição, com 26 pontos. Assim, Garro vê o momento como oportunidade para recuperação.