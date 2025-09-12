Flamengo mira 1 milhão de assinaturas em campanha “Nação na ONU”

Rubro-Negro pede à entidade internacional que reconheça a torcida como a primeira “Nação simbólico-cultural” do planeta / Crédito: Jogada 10

Em apenas 72 horas, a campanha do Flamengo “Nação na ONU” totalizou mais de 500 mil assinaturas. A petição, afinal, pede o reconhecimento da Nação Rubro-Negra como a primeira “Nação simbólico-cultural” do planeta. O clube, assim, tem como meta chegar a 1 milhão de assinaturas nos próximos dias. Além disso, o engajamento após o pronunciamento do embaixador Zico não se refletiu apenas no número de assinaturas. Durante a live de estreia, o YouTube registrou mais de 560 mensagens por minuto no chat. No Instagram, os sete reels publicados até agora ultrapassaram 21 milhões de visualizações, com 1,2 milhão de curtidas e mais de 117 mil comentários e compartilhamentos.

O site oficial da campanha superou 1 milhão de visitas e chegou a registrar picos de 5 mil solicitações de código de verificação por minuto, com uma média de 3,6 assinaturas por segundo nas primeiras 24 horas. Além disso, A repercussão também tomou conta das redes sociais. Termos como #NacaoNaONU, Flamengo, Nação e Zico chegaram aos trending topics do X no dia do lançamento, com destaque para os 44,6 mil posts sobre Flamengo. A campanha abre espaço para a participação direta da torcida, que poderá apoiar a causa ao assinar a petição digital. Para isso, basta entrar na página peticao.flamengo.com.br

