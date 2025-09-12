Fabinho Soldado e mais quatro do Corinthians são denunciados no STJD

Julgamento está marcado para o dia 18 de setembro. Timão também pode ser multado em até R$ 10 mil

Além dele, também foram denunciados o auxiliar administrativo José Carlos Freitas Júnior, o preparador de goleiros Marcelo Carpes, o preparador físico Reverson Pimentel e o observador técnico Mauro Silva. Aliás, todos estão enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de uma a seis partidas por conduta antidesportiva. Assim, o julgamento ocorrerá em 18 de setembro, na sede do tribunal, no Rio de Janeiro.

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O motivo são as reclamações feitas ao árbitro Bruno Arleu de Araújo na derrota do Timão por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino , no dia 13 de julho, na Neo Química Arena.

Reclamações registradas em súmula

O árbitro relatou na súmula que os funcionários corintianos protestaram de forma agressiva contra a marcação de um pênalti para o Bragantino ainda no primeiro tempo. O Timão chegou a empatar a partida, mas levou o gol da derrota nos acréscimos.

“Após o término do primeiro tempo, no túnel de acesso ao vestiário da arbitragem, os senhores Mauro da Silva, Fábio de Jesus e Reverson Pimentel, todos funcionários da equipe mandante, me abordaram e proferiram as seguintes palavras de forma ríspida e agressiva: ‘Não foi pênalti! É sempre você! Vem aqui prejudicar a gente!’. Informo ainda que nesse momento, o senhor Mauro teve que estar sendo contido pelo policiamento”, escreveu Bruno Arleu.

Além disso, o árbitro também relatou novo episódio após o apito final.

“Informo que ao término da partida, no túnel de acesso ao vestiário da arbitragem, fui abordado pelos senhores Marcelo Carpes, José Carlos de Freitas e Fábio de Jesus, funcionários da equipe mandante, que proferiram por diversas vezes de forma agressiva as seguintes palavras: ‘Ninguém vai falar do pênalti? Vocês são muito ruins! Não foi pênalti!’. Informo ainda que após o término da partida houve invasão de uma criança pelo setor leste, sendo contida pela segurança privada”.