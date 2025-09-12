Cruzeiro pode ser denunciado por cânticos homofóbicos contra o Atlético

Árbitro Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS) relatou na súmula o grito de torcedores cruzeirenses durante o primeiro tempo do clássico

De acordo com o documento, a arbitragem aplicou o protocolo da CBF. O árbitro interrompeu a partida para anúncio no sistema de som, e os gritos cessaram na sequência. Klein, inclusive, também citou o arremesso de copos plásticos e até de um galo de borracha durante a partida, disputada com torcida única.

O clássico entre Cruzeiro e Atlético, válido pela Copa do Brasil, terminou com classificação celeste, mas também com registro de atos discriminatórios. O árbitro Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS) relatou na súmula que torcedores cruzeirenses entoaram cânticos homofóbicos em diferentes momentos do primeiro tempo, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deve julgar o caso. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva autoriza o tribunal a aplicar multa ou até retirar pontos do clube, caso não identifique os responsáveis.

Provocações nas redes sociais

Lyanco, zagueiro do Atlético-MG, foi um dos alvos das provocações após se desentender com o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. Após o apito final, o defensor provocou repercussão negativa ao publicar uma mensagem considerada preconceituosa em rede social. O conteúdo foi editado posteriormente.

Esta, porém, não é a primeira vez que Rafael Klein relata episódios semelhantes. Em 2024, ele registrou no adendo da súmula cânticos homofóbicos de torcedores do Palmeiras contra Ángel Romero, do Corinthians, em partida na Arena Barueri. O clube foi multado em R$ 80 mil.

