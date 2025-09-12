Corinthians tem mais dois desfalques para encarar o Fluminense

Além das baixas de Memphis, Carrillo e Breno Bidon, Timão não contará com Charles e José Martínez

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira (12) a sua preparação para enfrentar o Fluminense, no próximo sábado (13), no Maracanã. Dorival Júnior comandou a última atividade no CT Joaquim Grava e, na sequência, o elenco já iniciou a concentração para a viagem ao Rio de Janeiro.

Para a partida, o Timão terá mais dois desfalques. Dorival já não conta com Breno Bidon, suspenso, André Carrillo, lesão ligamentar no joelho direito, e Memphis Depay, edema na coxa direita. Além disso, o treinador não terá Charles e José Martínez à disposição.