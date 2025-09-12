Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como Danilo pode ser importante em retorno ao time do Flamengo

Aos 34 anos, zagueiro, que voltará a ser titular contra o Juventude, compartilha sua experiência e liderança ao grupo rubro-negro
O técnico Filipe Luís terá um retorno para a zaga do Flamengo diante do Juventude, em partida pelo Campeonato Brasileiro. Com Léo Ortiz suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Danilo assume a vaga naturalmente e é um dos pilares de liderança da equipe rubro-negra mesmo com poucas oportunidades dentro de campo. Aos 34 anos, o defensor já sabe os atalhos dentro de campo e pode ajudar ao clube a quebrar tabu diante dos gaúchos.

Recentemente, Danilo ficou um mês afastado para tratar uma lesão na coxa direita. Ele voltou a ser relacionado no dia 17 de agosto, quando atuou por 28 minutos na vitória sobre o Inter, pelo Brasileirão. Nas três partidas seguintes, o zagueiro não saiu do banco de reservas, mesmo com a dupla de zaga titular tendo vindo de uma sequência desgastante de jogos.

O jogador demonstra grande comprometimento, aumentando a carga de treinos, inclusive em dias de folga, o que evidencia sua determinação em ajudar a equipe. Danilo, aliás, fez sete jogos pelo Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro. Com ele em campo, o time venceu cinco jogos, empatou um e perdeu apenas um jogo.

Danilo, um dos mais experientes do Flamengo

Danilo ainda não se firmou como titular absoluto do Flamengo, muito pelo bom momento da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Mas isso não faz do experiente defensor um nome menos importante do elenco. Agora, com Pereira, o jogador irá manter a mesma qualidade e tentará quebrar tabu da equipe rubro-negra, que não vence há 28 anos no Alfredo Jaconi.

O atleta chegou ao Flamengo em janeiro, após rescindir com a Juventus (ITA). Ao todo, ele soma 18 jogos, três gols e uma assistência pelo Flamengo. Apesar de não ser titular absoluto, ele reveza espaço na zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, mesmo sofrendo com problemas físicos.

Com a experiência de Danilo, Flamengo busca encerrar uma longa jornada sem vitórias na casa do Jaconero. A última vez que venceu lá foi em 1º de outubro de 1997, quando o placar terminou 1 a 0 para o Rubro-Negro, devido a gol contra de Rodrigo Costa.

