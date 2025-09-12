Botafogo x Flamengo (Carioca Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Flamengo (Carioca Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragemRivais se enfrentam no Estádio Nilton Santos. Glorioso busca engatar a quarta vitória consecutiva
Botafogo e Flamengo se enfrentam, neste sábado (13), às 10h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela sétima rodada desta edição do Campeonato Carioca Sub-20.
Onde assitir?
Não há previsão de transmissão.
Como chega o Botafogo?
Com três vitórias consecutivas, o Botafogo subiu na tabela e chegou à vice-liderança do Carioca Sub-20, com 12 pontos, três atrás do líder Vasco. Diante da boa fase, neste sábado (12), o clube abre as portas do Colosso do Subúrbio para a torcida. A entrada, portanto, é gratuita. Basta apenas acessar o site do Glorioso.
No último jogo pelo Estadual da categoria, o Fogão, embalado, venceu o Boavista por 2 a 0, fora de casa, em Saquarema. Os destaques foram Kadir e Izaque, os autores dos gols do Alvinegro. Toledo, com uma assistência, também teve grande participação no encontro diante do Verdão.
Como chega o Flamengo?
O Flamengo chega para o confronto contra o Botafogo após perder uma invencibilidade de nove jogos (cinco vitórias, quatro empates e título da Copa Intercontinental). A base rubro-negra, especialmente a categoria sub-20, passa por uma reformulação, com uma saída de 20 jogadores, que foram vendidos ou emprestados. O objetivo é diminuir a quantidade de atletas e ter retorno esportivo e financeiro são as principais tarefas. Jogadores com passagem pelo profissional, como Lorran e Matheus Gonçalves deixaram o clube.
Diante disso, o técnico Bruno Pivetti ainda procura encontrar a melhor formação dentro de campo. O treinador deve manter o mesmo time na derrota para o Vasco. Ryan Roberto, que treinou com o grupo profissional nesta semana, pode ser relacionado por Felipe Luís para o jogo contra o Juventude. No entanto, é peça importante no esquema da equipe sub-20.
BOTAFOGO x FLAMENGO
Campeonato Carioca Sub-20 – Rodada 7
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 13/09/2025, às 10h (horário de Brasília)
BOTAFOGO: Luca, Fortunato, Branco, Justino e Abdias; Valim, Zappelini e Valle; Toledo, Januário e Kadir. Técnico: Rodrigo Bellão
FLAMENGO: Nannetti; Sales, Da Mata, Carbone, Gusttavo; João Alves (Nóbrega), Pablo, Guilherme, Teresa (Douglas); Leão e Joshua (Ryan Roberto). Técnico: Bruno Pivetti
Árbitro: Jennifer Alves de Freitas
Árbitro: Arthur Queiroz da Rocha e Gabrielle Da Silva Felizardo
