Autor do gol da classificação do Vasco, Robert Renan relembra fantasma de pênalti pelo Inter

Autor do gol da classificação do Vasco, Robert Renan relembra fantasma de pênalti pelo InterZagueiro perdera cobrança de cavadinha, que eliminou o Colorado no Gauchão de 2024; desta vez, afasta o trauma ao converter sua chance
O zagueiro Robert Renan foi uma das estrelas da noite na classificação do Vasco à semifinal da Copa do Brasil, contra o Botafogo. Nesta quinta-feira (11/9), o jovem zagueiro estreou pelo Cruz-Maltino e superou um antigo trauma para colocar seu novo clube entre os quatro melhores da competição.
Afinal, quando atuava no Inter, em 2024, errou uma cobrança em disputa de pênaltis contra o Juventude, em pleno Beira-Rio, em jogo que o Colorado deu adeus ao Campeonato Gaúcho na semifinal. Renan cobrara o pênalti com cavadinha, mandando nas mãos do goleiro e praticamente sepultando sua passagem por Porto Alegre. Dessa vez, ele cobrou e fez o pênalti decisivo, celebrou ao apito final a passagem de fase do Vasco.
LEIA MAIS: Atuações do Vasco contra o Botafogo: Léo Jardim, do inferno ao céu, bota Vasco na semifinal
“Estou muito feliz. Não poderia ser uma estreia melhor. Por tudo o que eu passei nos últimos meses, nessa situação, acho que Deus me abençoou, preparou isso para mim. Estou muito feliz de verdade, agora é só seguir trabalhando, que grandes coisas estão por vir para o Vasco”, celebrou.
Posteriormente, falou especificamente sobre a cavadinha contra o Juventude. Ele revelou que a cobrança passou, sim, por sua cabeça antes de ir para a marca da cal.
“Sim, passou (na cabeça) tudo o que eu passei, o que eu vivi naqueles meses, depois que eu perdi o pênalti. Não tenho nem palavras, é só agradecer mesmo porque eu sei que foi ele que proporcionou isso para mim. Mandar um abraço para a minha família, que estava torcendo por mim. Estou feliz de verdade”, finalizou.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.