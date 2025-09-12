Ancelotti revela conversa com Neymar e escolhe favoritos à Copa

Técnico coloca o Brasil dentre principais seleções para ganhar o Mundial de 2026 e fala sobre possível renovação até 2030 / Crédito: Jogada 10

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, deu novas declarações sobre Neymar, ausente de sua última lista. Além disso, o comandante italiano falou sobre sua vontade de permanecer após a Copa do Mundo e também revelou seus favoritos ao torneio, que ocorrerá em 2026.

Em entrevista divulgada nesta sexta-feira (12/9) pela “ESPN”, o treinador citou seu desejo em permanecer mesmo ao fim do Mundial dos EUA, Canadá e México. Ele confirmou, aliás, que tinha vontade de treinar a Seleção desde 2023. LEIA MAIS: Fabinho Soldado e mais quatro do Corinthians são denunciados no STJD “Sim, queria treinar a Seleção Brasileira (desde 2023). Preparar o Mundial para o Brasil é algo especial. Eu assinei o contrato de um ano. Depois da Copa do Mundo, está tudo aberto. Creio que naquele momento era correto assinar o contrato de um ano. Não tenho problema, se a CBF quiser seguir. Não há problema. Como disse, estou muito contente aqui, minha família também está contente. Podemos pensar. Temos tempo para falar disso, não tenho problema para seguir. Seria legal”, revelou. E Neymar, Carleto? Posteriormente, Ancelotti respondeu sobre Neymar, meia-atacante do Santos. Dessa forma, o italiano voltou a bater na tecla do preparo físico, revelando que o craque pode voltar à Seleção caso esteja bem.

“Nós não vamos observar como joga o Neymar, obviamente. Todo mundo conhece o seu talento. No futebol moderno, para aproveitar o talento dele, o jogador tem que estar em uma condição física boa. Se ele estiver na sua melhor condição física, ele não vai ter problemas de estar na Seleção. Todo mundo quer o Neymar na Seleção em uma boa condição física. Eu falei com ele, disse: ‘Você tem tempo para se preparar da melhor forma para estar e ajudar a seleção a tentar fazer o melhor na Copa do Mundo'”, detalhou Ancelotti. Ele seguiu, revelando, assim, já ter conversado com o atleta santista. Carleto lembrou, então, do encontro, explicando que utilizaria Neymar em uma função mais centralizada. “Eu falei com ele. Ele veio ao hotel antes do jogo contra o Paraguai e falamos disso. Está tudo claro, a ideia segue a mesma. (O colocaria) como meia-atacante ou atacante, tem que jogar centralizado, não pode jogar por fora porque o futebol moderno precisa de atacantes que tenham qualidade física, é muito importante. Ele pode jogar de meia sem nenhum problema”, afirmou.