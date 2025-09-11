Vítima perdoa Asencio e tenta evitar punição criminal por distribuição de vídeos sexuais

Além dele, outros atletas do Real Madrid podem responder por violação de intimidade e crimes ligados à pornografia infantil / Crédito: Jogada 10

Uma das jovens envolvidas no caso de compartilhamento de vídeos sexuais sem consentimento, que envolve jogadores do Real Madrid, decidiu perdoar Raúl Asencio por sua participação no caso. A vítima, hoje com 18 anos, afirmou ter aceitado o pedido de desculpas do defensor merengue e não deseja vê-lo punido por algo “superado”. “Aceito livre e voluntariamente o pedido de desculpas e expresso meu perdão. Não quero que [Raúl Asencio] seja punido criminalmente”, disse em declaração divulgada pela rádio espanhola Cope.

O atleta de 22 anos não participou das gravações das imagens, mas, de acordo com a investigação, ajudou no compartilhamento do conteúdo. Divulgado em grupos de jogadores do clube, em junho de 2023, o material envolvia uma vítima menor de idade à época. Mudanças no julgamento Inicialmente, a acusação apontava para uma participação indireta de Raúl, apenas pela solicitação do vídeo e divulgação a um amigo em comum. Isso, ainda segundo a versão, com ciência da idade da jovem. Posteriormente, o juiz responsável pelo caso afirmou não haver indícios de participação direta do jogador na captura das imagens. Contudo, mesmo livre das acusações mais graves, permaneceu sob denúncias de revelar segredos e de pornografia infantil — uma vez que compartilhou o conteúdo ciente da presença de uma menor de idade. Jogadores do Real Madrid envolvidos Além de Asencio, mais três ex-atletas da base madridista — Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez — foram acusados de manter relações sexuais com adolescentes nas Ilhas Canárias, em 2023. As filmagens, além de tudo, não contavam com autorização prévia e circularam em grupos de jogadores.

A mãe de uma das jovens, de 16 anos, denunciou o caso pouco depois de tomar conhecimento. A acusação levou à detenção dos jogadores no centro de treinamento de Valdebebas. Segundo a promotoria, os três podem responder por violação da intimidade, distribuição de pornografia infantil e uso de menores com fins pornográficos. O Ministério Público espanhol chegou a solicitar dois anos e meio de prisão para Asencio, em pedido revelado pela rádio Cadena. Andamento judicial Em setembro, o Tribunal espanhol encerrou a fase de investigações e abriu processo criminal contra os quatro acusados. A partir de agora, caberá ao Ministério Público formalizar as denúncias e dar início ao julgamento. Laudos anexados aos autos indicam que as vítimas desenvolveram transtornos compatíveis com estresse pós-traumático.