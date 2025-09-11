Vídeo! ‘Dura’ de Galvão Bueno em Neto durante vitória do Corinthians viraliza nas redes

Vídeo! ‘Dura’ de Galvão Bueno em Neto durante vitória do Corinthians viraliza nas redesNarrador e ídolo corintiano participaram da transmissão da classificação paulista às semifinais da Copa do Brasil
Craque Neto teve que controlar — ou ao menos tentar — suas emoções durante a classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira (10). Isso porque o ídolo corintiano acabou repreendido por ninguém mais ninguém menos que Galvão Bueno em meio à narração do gol de Garro na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, na Neo Química Arena.
Galvão estava praticamente ‘disputando’ voz com Neto, que celebrava o resultado com entusiasmo, quando se incomodou com o tom elevado enquanto entoava o grito de gol. Nas redes sociais, o vídeo virou sucesso imediato e se dividiu entre os assuntos mais comentados no pós-jogo.
Através de um gesto com os braços, o narrador pediu para que Neto se acalmasse já que estava xingando aos quatro cantos em voz alta. A postura do narrador, bem como do apresentador, dividiu opiniões.
Simplesmente Galvão Bueno pedindo pro Neto parar de gritar no momento do gol do Rodrigo Garro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags