Vídeo! ‘Dura’ de Galvão Bueno em Neto durante vitória do Corinthians viraliza nas redes

Craque Neto teve que controlar — ou ao menos tentar — suas emoções durante a classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira (10). Isso porque o ídolo corintiano acabou repreendido por ninguém mais ninguém menos que Galvão Bueno em meio à narração do gol de Garro na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, na Neo Química Arena.

Galvão estava praticamente ‘disputando’ voz com Neto, que celebrava o resultado com entusiasmo, quando se incomodou com o tom elevado enquanto entoava o grito de gol. Nas redes sociais, o vídeo virou sucesso imediato e se dividiu entre os assuntos mais comentados no pós-jogo.