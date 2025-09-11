Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo! ‘Dura’ de Galvão Bueno em Neto durante vitória do Corinthians viraliza nas redes

Narrador e ídolo corintiano participaram da transmissão da classificação paulista às semifinais da Copa do Brasil
Craque Neto teve que controlar — ou ao menos tentar — suas emoções durante a classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira (10). Isso porque o ídolo corintiano acabou repreendido por ninguém mais ninguém menos que Galvão Bueno em meio à narração do gol de Garro na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, na Neo Química Arena.

Galvão estava praticamente ‘disputando’ voz com Neto, que celebrava o resultado com entusiasmo, quando se incomodou com o tom elevado enquanto entoava o grito de gol. Nas redes sociais, o vídeo virou sucesso imediato e se dividiu entre os assuntos mais comentados no pós-jogo.

Através de um gesto com os braços, o narrador pediu para que Neto se acalmasse já que estava xingando aos quatro cantos em voz alta. A postura do narrador, bem como do apresentador, dividiu opiniões.

