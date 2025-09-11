Tensão entre Gavi e Fermín López liga sinal de alerta no Barcelona

Nos últimos meses, a amizade entre Gavi e Fermín López, dois talentos revelados pela base do Barcelona, passou a ser colocada em dúvida. Companheiros próximos dentro e fora de campo, os jovens viveram situações em agosto que levantaram questionamentos sobre a relação entre eles e até sobre o clima no vestiário do clube.

De acordo com o jornal espanhol ‘AS’, o primeiro atrito aconteceu durante a pré-temporada, na Coreia do Sul. Em um treino, Gavi dividiu uma bola com Fermín e os dois se chocaram com força. O meia acabou levando a pior, precisou de ajuda para se levantar e só depois conseguiu seguir a atividade. O episódio parecia isolado, mas dias depois, já em Barcelona, houve nova tensão.

Em outra sessão de treinos, uma jogada terminou em discussão e troca de palavras mais duras. Os companheiros precisaram intervir para evitar que a situação saísse do controle. Assim, o caso ligou o sinal de alerta na comissão técnica, que passou a temer que a competitividade em campo virasse problema fora dele.

Hansi Flick, atento ao risco, chamou os dois para conversar e acalmar os ânimos. Além disso, a chegada de Thiago Alcântara ao elenco também foi vista como um reforço estratégico, trazendo experiência e liderança para orientar os mais jovens.

Fermín chegou até a avaliar uma mudança para o Chelsea, mas acabou ficando após ouvir do treinador palavras de confiança. Gavi, por sua vez, segue concentrado na recuperação da lesão no joelho direito, que pode exigir uma artroscopia.