Enzo Díaz cumpre meta e será comprado pelo São Paulo no final do ano

Lateral argentino custará 2 milhões de dólares ao Tricolor, que pode abater valor com a venda de Galoppo para o River Plate

Assim, o Tricolor desembolsará 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,8 milhões) para adquirir 60% dos direitos econômicos do atleta.

O São Paulo terá de efetivar a compra do lateral-esquerdo Enzo Díaz. O argentino atingiu a meta estipulada em contrato durante seu período de empréstimo junto ao River Plate. O jogador alcançou a marca de 50% dos jogos da temporada de 2025, atuando no mínimo 45 minutos em cada um deles, o que converte automaticamente o acordo em obrigação de compra.

Negociação atrelada a Galoppo

Na negociação, o São Paulo também cedeu por empréstimo o meia Giuliano Galoppo ao River Plate, em contrato com cláusula semelhante. Afinal, se o jogador disputar 50% das partidas da equipe argentina na temporada, o clube de Buenos Aires será obrigado a comprá-lo em definitivo.

Restam apenas quatro jogos para que Galoppo alcance a marca. Caso isso aconteça, o River precisará pagar 3,6 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões) para ficar com 60% dos direitos econômicos do meio-campista, enquanto o São Paulo manteria os 40% restantes.

São Paulo tenta ”compensação financeira”

A diretoria tricolor trabalha com a possibilidade de abater o valor da compra de Enzo Díaz do montante que o River terá de pagar por Galoppo. Assim, o impacto financeiro da negociação ficaria reduzido para o clube brasileiro.

Enquanto Enzo Díaz se consolida como peça do elenco de Hernán Crespo, Galoppo é destaque em Buenos Aires. O River segue vivo na Conmebol Libertadores e disputa a segunda fase do Campeonato Argentino, ainda com oito rodadas pela frente – o que aumenta as chances de o meia atingir a meta contratual.