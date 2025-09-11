Andreas é apresentado, deixa Libertadores de 2021 para trás e exalta Palmeiras

Reforço custou 10 milhões de euros e já se colocou à disposição para estreia no Verdão diante do Internacional / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras apresentou oficialmente nesta quinta-feira (11/9) o meio-campista Andreas Pereira, contratado junto ao Fulham, da Inglaterra, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões). O novo camisa 8 assinou contrato até dezembro de 2028 e chega com status de grande reforço para o elenco comandado por Abel Ferreira. Durante a entrevista coletiva, Andreas explicou os motivos que o levaram a trocar a Premier League pelo futebol brasileiro. Segundo ele, a estrutura do Verdão, a chance de disputar títulos e a visibilidade pensando em uma vaga na Copa do Mundo de 2026 pesaram na decisão.

“Foi um grande clube que é o Palmeiras, a estrutura que pode proporcionar para um atleta. Brigar por todos os títulos e é uma vitrine para a Seleção. Mal cheguei e fui convocado. É um projeto muito bom para mim e minha família, então não foi difícil”, afirmou o meia. A presidente Leila Pereira revelou que a apresentação estava marcada para a última segunda-feira, mas precisou ser adiada pela convocação do jogador para a Seleção Brasileira. O meia, inclusive, esteve perto de fechar com o Verdão em janeiro, mas preferiu permanecer no Fulham. “A gente realmente teve conversas em janeiro, eu estava no meio da temporada. Foi difícil com o Fulham, mas acredito muito em Deus e acredito que o momento certo era agora. As negociações ajudaram para eu sentir o carinho do Palmeiras, me queriam muito. Isso foi importante para mim e minha família”, explicou. Andreas Pereira quer esquecer ‘história da Libertadores’ no Palmeiras Apesar da passagem marcante pelo Flamengo, quando ficou lembrado pelo erro na final da Libertadores de 2021 contra o próprio Palmeiras, Andreas tratou de deixar o episódio no passado.

“O que aconteceu no passado, passou. Sou profissional e não ligo para provocações. Quero mostrar meu futebol, fazer gols, dar assistências e conquistar vitórias. Quero escrever uma linda história aqui e ficar o máximo de tempo possível”, disse. Versátil, Andreas destacou que pode atuar tanto como meia quanto como segundo volante, mas evitou entrar em detalhes sobre a posição que Abel Ferreira pretende utilizá-lo. ”Vou deixar essa dor de cabeça para o técnico. Posso jogar como meia, como segundo volante. Estou pronto. No Fulham não tínhamos tanta posse de bola, mas o Palmeiras tem estilos diferentes. Estou adaptado e espero ajudar”, completou.