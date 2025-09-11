Ainda sem saber onde escalá-lo, Palmeiras prepara estreia de Andreas

Principal reforço da janela, camisa 8 pode atuar como segundo volante ou meia mais avançado no Verdão nesta reta final da temporada

Ainda que o técnico português não tenha decidido se o camisa 8 começará entre os titulares, é certo que Andreas será peça-chave no meio de campo alviverde. A dúvida está no posicionamento: segundo volante ou meia mais adiantado.

O Allianz Parque deve ser palco da estreia de Andreas Pereira com a camisa do Palmeiras neste sábado (13), diante do Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Reforço mais badalado da janela de meio de ano, o ex-Fulham chega com status de protagonista e já provoca discussões sobre qual será sua função no esquema de Abel Ferreira.

A primeira alternativa é a mais natural, já que o brasileiro chega como reposição direta para Richard Ríos, negociado recentemente. Neste desenho, ele atuaria ao lado de Aníbal Moreno, acrescentando qualidade no passe e na articulação pelo corredor central. O desafio, no entanto, seria compensar a ausência da intensidade defensiva que caracterizava o colombiano.

Sem a bola, o trio Moreno, Gómez e Murilo formaria a base da saída com três jogadores. Com a posse, Andreas ficaria livre para armar atrás de Mauricio e Felipe Anderson.

Outra possibilidade poderia ter Andreas mais avançado, ocupando justamente a vaga de Mauricio. O camisa 18 teve atuações discretas antes da Data Fifa e aproveitou a pausa para tratar dores lombares. Nesse cenário, Andreas teria liberdade para se aproximar de Flaco López e Vitor Roque, funcionando quase como um meia-atacante. A estratégia poderia ser mais explorada em jogos fora de casa, onde um meio-campo mais robusto costuma ser exigido.

Semana agitada de Andreas no Palmeiras

Até o momento, Abel Ferreira não testou o novo reforço em esboços de equipe. Logo após desembarcar em São Paulo, Andreas se apresentou à Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele não entrou em campo na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, na última terça-feira, e já na quarta-feira participou de trabalhos regenerativos na Academia de Futebol.