Thiago Silva faz campanha por título da Copa do Brasil em “último ano da carreira”

Thiago Silva foi o “herói” do Fluminense na Copa do Brasil e fez o gol da classificação sobre o Bahia, nesta quarta-feira (10), no Maracanã. O capitão tricolor se emocionou com o gol marcado, o seu primeiro nesta competição, e lembrou que, em 2024, também foi decisivo para o Fluminense. Além disso, mira um título na temporada, já que provavelmente será o último ano de sua carreira.

“Eu fico feliz porque a gente trabalha duro a semana toda. Jogo a cada final de semana, a gente tem três jogos, é muito difícil. A entrega, a luta de todo mundo. Hoje eu falei pra eles no início do jogo: ‘Independentemente do que aconteça durante os 90 minutos, entregue tudo que vocês têm. A gente não tem outro jogo. Eles fizeram o papel deles lá e tenho certeza que a gente vai fazer o nosso aqui’. Só que eu não sabia que seria dessa maneira tão bonita para mim com as cores do Fluminense”, disse em entrevista ao Sportv.