Thiago Silva decide, Fluminense vence Bahia e vai à semifinal da Copa do Brasil

Thiago Silva decide, Fluminense vence Bahia e vai à semifinal da Copa do BrasilÍdolo marca aos 38 minutos do segundo tempo e garante classificação do Tricolor no torneio. Canobbio, de pênalti, abriu o placar
Superior do início ao fim, o Fluminense confirmou a classificação para semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (10), o Tricolor das Laranjeiras venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da competição nacional. Canobbio abriu o placar e Thiago Silva garantiu a classificação para a equipe carioca. O time de Renato Gaúcho, aliás, conseguiu buscar o resultado após perder na partida de ida por 1 a 0, na Fonte Nova.
Na semifinal, o Fluminense, portanto, vai encarar o vencedor do confronto entre Botafogo e Vasco. Os rivais, aliás, empataram na ida, em São Januário, por 1 a 1. A volta será na quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília).
Muita posse e pouca produção
Precisando da vitória, o Fluminense dominou a primeira etapa e quase não deu chances para o Bahia escapar ao ataque. O Tricolor das Laranjeiras buscou as pontas, com Serna e Canobbio, para criar oportunidades. Contudo, o time carioca não obteve sucesso pela pouca presença de jogadores na área. Everaldo, por sua vez, movimentou-se bastante. Thiago Silva, em cabeçada rente à trave tirou grito da torcida tricolor, e Nonato arriscou um lindo chute, mas Ronaldo defendeu. O Esquadrão de Aço, entretanto, teve vida no ataque quando Everton Ribeiro pegou na bola, porém tinha poucas opções para seguir a jogada. Por outro lado, assustou pouco nas saídas de contra-ataque e deixou o adversário confortável no jogo. A melhor chance foi já nos acréscimos, com Kayky tentando cobrir Fábio de fora da área.
Thiago Silva garante vaga
O Fluminense seguiu com o mesmo ritmo no segundo tempo. O Tricolor seguiu com a posse de bola e com mais intensidade no ataque. Aos sete minutos, Renê recebeu de Lucho Acosta, que entrou no segundo tempo, tentou o cruzamento, e a bola bateu no braço esquerdo de Michel Araújo dentro da área. Na cobrança de pênalti, Canobbio, portanto, converteu para levantar a torcida tricolor no Maracanã. Mesmo depois do gol, o tricolor carioca seguiu pressionando para carimbar a classificação. Diante disso, o técnico Rogério Ceni tentou controlar o jogo para o Bahia, mas sem êxito.
Em um dos ataques rápidos, Keno foi lançado na ponta esquerda, breca e rola atrás para Martinelli. O volante ajeitou o corpo e bateu de chapa buscando o canto. A bola passou perto da trave. Perto dos 40 minutos, Canobbio cobrou uma falta pela esquerda, Thiago Silva subiu sem marcação e colocou a bola dentro da rede para explodir o Maracanã. O ídolo garantiu a classificação para semifinal da Copa do Brasil
FLUMINENSE 2×0 BAHIA
Quartas de final – Copa do Brasil – Jogo de volta
Data: 10/9/2025 (quarta-feira)
Local: Maracanã, em Rio de Janeiro
Público: 48.669 presentes
Gols: Canobbio, 9’/2°T (1-0) e Thiago Silva, 38’/2°T (2-0)
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal, 37’/2ºT), Nonato (Lucho Acosta, intervalo); Canobbio (Ignácio, 42’/2°T), Serna (Keno, 31’/2°T) e Everaldo (Cano, 37’/2°T). Técnico: Renato Gaúcho.
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos Mingo, Luciano Juba; Acevedo (Rezende, 29’/2°T), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Juninho, 40’/2°T), Michel Araújo (Iago, 10’/2°T); Kayky (Sanabria, intervalo) e Willian José (Cauly, 10’/2°T). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartão Amarelo: Canobbio, Kevin Serna (FLU), Acevedo, Kayky, Ronaldo, Iago (BAH)
Cartão Vermelho: