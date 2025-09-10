Renovação de Abel Ferreira com o Palmeiras segue em compasso de espera

Mesmo com sinais positivos da diretoria, técnico evita cravar permanência e adota cautela antes dos duelos com o River Plate na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Há pouco mais de um mês, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, assegurava que a renovação contratual de Abel Ferreira estava no estágio do “só falta assinar”. Desde então, porém, o martelo ainda não foi batido. Assim, o novo vínculo, que prorrogaria o contrato de dezembro de 2025 para o fim de 2027, permanece sem anúncio oficial. Durante a pausa da Data Fifa, o treinador viajou a Portugal com a autorização do clube e retornou nesta segunda-feira (8). Agora, concentra-se na preparação para enfrentar o Internacional, no sábado, pelo Brasileirão, mas sobretudo nos duelos decisivos contra o River Plate, dias 17 e 24, pelas quartas de final da Libertadores.

Nos bastidores, dirigentes alviverdes consideram improvável que a assinatura seja concretizada neste momento. Justamente para evitar distrações antes da principal competição da temporada. Treinador adota discurso cauteloso No auge da turbulência palmeirense em 2025, após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, tanto Leila quanto o diretor de futebol Anderson Barros reforçaram a intenção de renovar até o fim da atual gestão, em 2027. Abel, no entanto, prefere adiar a decisão. No dia 11 de agosto, respondeu de forma enigmática sobre o tema. “Temos um histórico juntos, respeito mútuo entre mim e torcedores, são 20 milhões, ganhamos e perdemos juntos, sem dúvida. Mas quero que saibam que meu foco é pelos jogadores, pelo clube, por esta camisa. O meu futuro será decidido no momento certo, com máximo respeito ao Palmeiras.”

Essa não foi a primeira vez que o português manteve suspense. Em entrevistas recentes, chegou a recordar a proposta do Al-Sadd, do Catar, em 2023, quando optou por seguir no Verdão. Apesar da indefinição, o Palmeiras tem desenhado seu futuro com Abel Ferreira no comando. O técnico participou das discussões sobre reformulação de elenco, indicou reforços e ajudou a traçar metas esportivas para os próximos anos. A tendência segue sendo a de renovação até 2027. Contudo, o desfecho da novela continua sem prazo definido e deve permanecer em segundo plano até o fim da batalha contra o River Plate.