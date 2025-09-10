Renato destaca tempo para treinar e vê “domínio total” do Fluminense

Técnico valoriza parada da Data Fifa e elogia Thiago Silva, decisivo na classificação para semi da Copa do Brasil: "Deu aula de futebol" / Crédito: Jogada 10

O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0, nesta quarta-feira, e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Após a partida no Maracanã, o técnico Renato Gaúcho destacou que o período de treinos na Data Fifa foi fundamental para o elenco. Além disso, em análise do jogo, o treinador viu “domínio total” da equipe carioca. “Temos que valorizar bastante nossa classificação. Muita gente critica nosso grupo. Nós pegamos nas oitavas o Internacional, que é uma potência do futebol brasileiro, e eliminamos. Pegamos o Bahia nas quartas e eliminamos. Tenho que dar os parabéns para o meu grupo, é continuar acreditando. Estamos andando em três competições e não é nada fácil. Tivemos a Data Fifa, dei quatro dias de folga para eles, porque estávamos numa sequência direta desde a Copa do Mundo de Clubes. Tive a oportunidade de treinar quatro, cinco dias, principalmente a parte tática. Resultou no domínio total do Fluminense”, disse ele.

“Sabíamos que o Bahia iam se defender bem, por isso treinamos bastante para quebrar as linhas deles. Não conseguimos tanto no primeiro tempo, mas mudamos a forma de jogar no segundo e achamos os espaços. Quando falo que precisamos de tempo para treinar é isso. Jogar de três em três dias, no dia seguinte é recuperação, no outro dia treina 15 minutos e depois é jogo de novo. Procuro mesclar o grupo, dar oportunidade a todos, porque se não não aguentam. Fomos melhores lá na Bahia e aqui também. Eliminamos um grande clube do futebol brasileiro”, completou Renato Gaúcho. “Não gosto de falar individualmente, mas me dá prazer ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, é um líder, deu aula de futebol”, destacou. Vasco ou Botafogo? Na semifinal, o Fluminense, portanto, vai encarar o vencedor do confronto entre Botafogo e Vasco. Os rivais, aliás, empataram na ida, em São Januário, por 1 a 1. A volta será na quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília). Renato Gaúcho não escolheu adversário para próxima fase. “Eu respeito tanto o Botafogo quanto o Vasco. É um clássico, e clássico não dá para brincar, não. Tudo pode acontecer. Eu vi o primeiro jogo, foi bastante disputado. Pode ter certeza que vai ser bastante disputado amanhã também. Acho que, indiferente de quem passar, vai nos dar bastante trabalho. O importante é que nós passamos. Hoje eles assistiram ao nosso jogo, alguns estavam torcendo pelo Bahia, outros estavam vibrando com a gente. Amanhã é a nossa vez”, destacou.