Reação de Carlo Ancelotti após derrota da Seleção Brasileira repercute nas redes sociais

Com o revés, o Brasil se despediu das Eliminatórias classificado à Copa do Mundo, mas com a pior campanha da história do país nessa fase

A forte insatisfação de Carlo Ancelotti com o desempenho da equipe de arbitragem na derrota do Brasil para Bolívia por 1 a 0, na noite da última terça-feira (09), viralizou nas redes sociais. Em sua primeira experiência com a Seleção na altitude de El Alto — a mais de 4 mil metros acima do nível do mar —, o italiano protagonizou uma cena pouco comum na carreira: de protesto contra os árbitros após o apito final.

No vídeo que circula nas redes sociais, o técnico se dirige aos árbitros em tom visivelmente irritado e gesticula em direção ao campo. A principal contestação do italiano, bem como do presidente da CBF e de jogadores, foi em relação ao pênalti convertido por Miguelito, que garantiu a vitória aos bolivianos.