Reação de Carlo Ancelotti após derrota da Seleção Brasileira repercute nas redes sociais

Com o revés, o Brasil se despediu das Eliminatórias classificado à Copa do Mundo, mas com a pior campanha da história do país nessa fase
A forte insatisfação de Carlo Ancelotti com o desempenho da equipe de arbitragem na derrota do Brasil para Bolívia por 1 a 0, na noite da última terça-feira (09), viralizou nas redes sociais. Em sua primeira experiência com a Seleção na altitude de El Alto — a mais de 4 mil metros acima do nível do mar —, o italiano protagonizou uma cena pouco comum na carreira: de protesto contra os árbitros após o apito final.

No vídeo que circula nas redes sociais, o técnico se dirige aos árbitros em tom visivelmente irritado e gesticula em direção ao campo. A principal contestação do italiano, bem como do presidente da CBF e de jogadores, foi em relação ao pênalti convertido por Miguelito, que garantiu a vitória aos bolivianos.

O lance em questão envolveu uma disputa de bola entre Bruno Guimarães e Roberto, lateral boliviano, ainda no primeiro tempo. Auxiliado pelo VAR, o árbitro Cristian Garay voltou atrás em sua decisão de campo, inicialmente vista como lance normal, e assinalou pênalti nos acréscimos da etapa inicial.

A mesma transmissão da Globo também havia flagrado o protesto do italiano na saída para o intervalo. O técnico tentou abordar Garay na entrada do túnel de acesso aos vestiários, mas o árbitro seguiu reto. Em outros registros, é possível ver a reação durante o lance.

Protesto de Ancelotti

@canalwamo O JUIZÃO FOI PRO VAR, DEU O PÊNALTI PRA BOLIVIA E O ANCELOTTI NÃO GOSTOU!

