Parceiros no Vasco, Nuno Moreira brinca sobre “arremate” de Coutinho

Português de 26 anos revela idolatria pelo craque cruz-maltino, afirmando que treinava finalização que marca o estilo do camisa 10

Contratado em 2025 como sétimo reforço do Vasco para a temporada, o ponta Nuno Moreira não esconde a idolatria pelo companheiro de equipe, Philippe Coutinho. Afinal, aos 26 anos, o português via o craque brasileiro como alguém a seguir desde sua juventude em Portugal.

E, em entrevista divulgada pelo “ge” nesta quarta-feira (10/9), o camisa 17 do Vasco brincou com a famosa “chapada” do Coutinho, que o português descreve como “arremate”. Dois dos gols de Nuno pelo Vasco, aliás, saíram dessa maneira. Foram em jogos contra o Operário-PR, em Ponta Grossa, e Fortaleza, em São Januário.

“Desde que eu era pequeno, quando fazíamos arremates à baliza, existia o “arremate do Coutinho”, que é aquela chapada dele. E eu tentava muitas vezes fazer igual, quando era menor. Quando cheguei ao Vasco, fiquei muito feliz porque era um ídolo para mim. Nunca falei para ele, vai ouvir aqui pela primeira vez (risos)”, brincou.

Dupla com Coutinho funciona no Vasco

Moreira também celebrou o fato de a dupla encaixar perfeitamente. No último jogo, em vitória vascaína sobre o Sport, por 3 a 2, Coutinho anotou o segundo gol aproveitando assistência do português, que já havia deixado o dele na abertura do placar.