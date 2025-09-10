Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na concorrência! Galvão Bueno vai narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Narrador vai transmitir mais uma Copa do Mundo na carreira; Acordo com emissora falta assinatura de contrato
As partidas do Brasil na Copa do Mundo de 2026 vai contar com a narração de Galvão Bueno. O narrador fechou acordo com a SBT, que vai voltar a transmitir a competição após 28 anos.

Além dos confrontos da Seleção Brasileira, Galvão Bueno também vai narrar outros confrontos importantes na competição, além da grande final, de acordo com a “Folha de São Paulo”.

Aliás, ainda segundo o portal, o acordo entre as partes já está fechado. No entanto, ainda falta a assinatura do contrato, que deve acontecer em breve. Nos próximos dias, portanto, o anúncio oficial deve acontecer.

Dessa forma, vale ressaltar que a Copa do Mundo terá a transmissão, até o momento, por três lugares diferentes. Além da SBT, a Globo e a CazéTV também vão transmitir os confrontos.

Galvão Bueno em Copa do Mundo

Galvão Bueno narrou a Copa do Mundo de 2022 como se fosse a última – e era. O narrador chegou até a fazer um documentário no Globoplay sobre os bastidores do que seria o seu encerramento como narrador na maior competição do futebol.

No entanto, com esse acordo, Galvão caminha para realizar a sua última participação em Copa do Mundo no próximo ano. Ao todo, até o momento, foram 13 edições da competição como narrador. Dessas, 11 foram na TV Globo. Assim, ele presenciou – e narrou – atuações memoráveis no Mundial.

SBT mergulha no meio esportivo

A entrada do canal no Mundial de 2026 consolida uma retomada às grandes competições esportivas. Recentemente, a emissora exibiu a Conmebol Libertadores e agora se mantém com a Champions League e Copa Sul-Americana. O narrador Tiago Leifert, inclusive, chegou à empresa em janeiro para se tornar a principal voz dos torneios.

Os passos seguintes vieram como consequências dos números alcançados. Para se ter uma ideia, a participação do Corinthians na Sul-Americana levou o canal à liderança de audiência em duas oportunidades neste ano, com recorde de audiência.

Com os feitos, o canal decidiu ampliar sua presença no futebol internacional e nacional, a fim de garantir-se entre as principais do meio. A ideia com o novo contrato é promover a fidelização do público que tem buscado por alternativas às transmissões tradicionais. Por isso, a emissora planeja ativações multiplataforma durante o torneio.

