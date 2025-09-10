Fabrício Bruno volta e Cruzeiro faz último treino antes do clássico

Zagueiro teve logística especial depois de ser titular da Seleção e participou da última atividade antes do jogo contra o Galo

O Cruzeiro encerrou sua preparação para o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Atlético, na tarde desta quarta-feira (10). O clássico acontece na noite desta quinta (11), às 19h30, no Mineirão e a Raposa pode até perder por um gol de diferença, o que garante a sua classificação.

Depois de ser titular na derrota da Seleção Brasileira para a Bolívia, o zagueiro Fabrício Bruno chegou à Toca da Raposa no começo da tarde. O Cruzeiro montou uma logística para buscar o jogador no Rio de Janeiro, onde o defensor desembarcou no final da manhã no voo da CBF, e embarcou em um avião fretado para Belo Horizonte.