Ex-Flamengo, técnico abre o jogo sobre recusas ao Sport: “Nunca vou trabalhar lá”

O treinador revelou ofertas feitas pelo Rubro-Negro de Recife e outros cinco clubes da atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro

Em participação recente ao ‘BastiCast’, no Youtube, Jorginho disse ter recusado propostas de cinco clubes da Série B ao longo da temporada por critério. Isso porque, neste momento, o treinador só pretende comandar equipes da elite nacional ou do exterior.

Fora do mercado desde o fim do vínculo com o Coritiba, em 2024, o técnico Jorginho cutucou uma das mais férvidas polêmicas do futebol nacional ao abordar sobre seu atual momento. O treinador garantiu que segue sem clube por opção e alinhamento às exigências que traçou para o próximo trabalho, como não atuar na Série B ou comandar o Sport, por exemplo.

“Estou há nove meses sem trabalho, mas tenho condições de ficar assim. Eu escolho. Tive cinco clubes de Série B que me chamaram neste ano, mas falei que não ia à Série B. Só atuarei na A ou fora do país. Estou dando palestras e me preparando”, iniciou.

Campeão pelo Flamengo

O técnico, porém, também adotou exigências para clubes da elite. Ele foi enfático ao citar uma exceção ao Sport entre as disponibilidades de trabalho, apesar de já ter recebido propostas do Rubro-Negro, devido à polêmica do título brasileiro de 1987.

Jorginho fazia parte do elenco campeão do Módulo Verde daquela edição de Campeonato Brasileiro, disputado em 1987. Composto por gigantes do cenário nacional, muitos torcedores e ex-atletas consideram o grupo do Rubro-Negro carioca como verdadeiro vencedor nacional — apesar da decisão judicial que atribuiu a conquista ao Sport.

“Eu sou campeão brasileiro de 1987 pelo Flamengo. Já falei isso para os torcedores do Sport. É um clube que eu não tenho a menor condição de trabalhar porque não concordo [com o reconhecimento ao título]. Eles tentaram me contratar duas vezes. Sempre falei: ‘Eu não vou falar que o Sport é campeão’. Eles queriam que eu falasse”, explicou o treinador.