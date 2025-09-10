Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Raposa tem larga vantagem para conseguir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, enquanto Galo tenta a virada na volta de Sampaoli
Tipo Notícia

Pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético se enfrentam na noite desta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão. A Raposa venceu por 2 a 0 no jogo da ida, na Arena MRV, e pode perder por até um gol de diferença que se classifica para a semifinal. O vencedor encara quem passar da partida entre Corinthians e Athletico.

A grande novidade do confronto será do lado alvinegro. Depois da derrota no jogo de ida, o Galo demitiu Cuca e trouxe Jorge Sampaoli, que reestreia pelo clube no Mineirão.

Com a pausa para a Data Fifa, as equipes tiveram dez dias para trabalharem pensando no clássico. O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão. Já o Atlético perdeu pelo mesmo placar para o Vitória, em Salvador.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Prime Vídeo.

Como chega o Cruzeiro

Tentando validar a vantagem conquistada na casa do adversário, a Raposa tenta voltar a disputar uma semifinal da Copa do Brasil após seis anos. Na história do torneio, o Cabuloso nunca foi eliminado depois de vencer o jogo de ida. Para o jogo de volta, Leonardo Jardim pode ter alguns problemas. Kaio Jorge, que deixou a Seleção cortado, ainda é dúvida, assim como Wanderson, que saiu machucado na partida contra o São Paulo. Por outro lado, Fabrício Bruno já retornou da Bolívia e está confirmado na partida.

Como chega o Atlético

Buscando uma virada histórica, o Galo chega ao Mineirão com Jorge Sampaoli no banco de reservas. O argentino intensificou os trabalhos nesta última semana, com dois turnos de treinamentos na maioria dos últimos dias. O treinador terá basicamente todos os jogadores à sua disposição, incluindo aqueles que defenderam as suas seleções durante a Data Fifa.

CRUZEIRO X ATLÉTICO

Copa do Brasil – quartas de final – Jogo de volta
Data e horário: 11/09/2025 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.
ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Cuello, Dudu (Reinier) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Árbitro: Rafael Klein (RS)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

