Barcelona deve enfrentar Villarreal em Miami pelo Campeonato Espanhol

Federação Espanhola aprova o pedido, e Uefa discute a realização da partida em reunião nesta semana
A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) comunicou à Uefa que Barcelona x Villarreal, pela 17ª rodada da LaLiga, deve ser realizada em Miami no dia 20 de dezembro. O jogo, marcado para o Hard Rock Stadium, atende a um pedido dos dois clubes e também a um projeto antigo da liga espanhola de levar confrontos oficiais para fora da Espanha.

Segundo o jornal Marca, o Comitê Executivo da Uefa se reunirá na quinta-feira para analisar o caso. Ainda assim, a autorização da Fifa para partidas internacionais e o aval da RFEF já seriam suficientes para viabilizar o duelo em território norte-americano.

O único entrave possível seria uma intervenção direta do Conselho Superior de Esportes, órgão vinculado ao governo espanhol. No entanto, a expectativa é de que o encontro realmente aconteça em Miami.

No Campeonato Espanhol, após três rodadas, Barcelona e Villarreal somam sete pontos, dois atrás de Real Madrid e Athletic de Bilbao, com 100% de aproveitamento.

